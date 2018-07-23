СМИ: в Эквадоре создали самую большую цветочную конструкцию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 23 июля. / ТАСС /. Самую большую в мире конструкцию из цветов создали в провинции Пичинча на севере Эквадора . Как сообщает местная газета El Telegrafo, композиция выполнена почти из 900 тыс. разноцветных роз и официально занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Основная часть конструкции — это узорчатый «ковер» из 546364 роз — преимущественно красных, белых и желтых. Он «расстелен» поверх наклонной поверхности, которая завершается ступенчатой пирамидой. Не менее 150 флористических компаний Эквадора предоставили свою продукцию для создания композиции. В итоге ее площадь составила 1090 кв. м., вес — не менее 16 тонн. В работе над цветочной композицией приняли участие более 1,5 тыс. человек, которые трудились 20 дней по 16 часов в день.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал Германии . Там для создания цветочного «ковра» было использовано 120 тыс. роз.

Производство и продажа цветов является одной из главных статей дохода Эквадора. По данным Центробанка южноамериканской страны, в 2017 году объем экспорта этого товара составил $881,5 млн