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Президент Словении известил парламент об отсутствии кандидата в премьеры
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Президент Словении известил парламент об отсутствии кандидата в премьеры 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
БЕЛГРАД, 23 июл — РИА Новости. Президент Словении Борут Пахор оповестил парламент страны в понедельник, что ни одна из партий пока не может сформировать большинство и возглавить правительство по итогам прошедших в июне выборов.
Ранее глава государства сообщил, что мандат на формирование нового кабинета министров получит лидер Словенской демократической партии (SDS) дважды бывший премьер-министр Янез Янша. Однако Янша в конце июля известил президента, что ему не удается собрать большинство в 46 голосов (из 90) в парламенте страны. Ближайший конкурент Янши с 13 мандатами — бывший актер комедийного жанра и мэр провинциального города Камник Марьян Шарец и его движение LMŠ также не смогли создать коалиции с другими партиями.
"Президент Пахор сегодня сообщил парламенту, что после прошедшего в июне первого тура выборов он не будет выдвигать кандидата на получение мандата, так как никто не имеет достаточной поддержки. Решение Пахора будет рассмотрено на парламентской сессии в пятницу, на которой будет обсуждаться второй круг поисков кандидата в премьеры", — передает словенское национальное агентство STA.
Подобная ситуация по данным СМИ может завершиться проведением повторного всенародного голосования.
Лидер правоцентристской SDS и бывший глава правительства с антимигрантской риторикой и поддержкой венгерского премьера Виктора Орбана с самого начала был фаворитом предвыборной гонки. Янша ранее дважды возглавлял правительство Словении — в 2004–2008 и 2012-2013 годах.
В июне 2014 года Янша был осужден на два года тюрьмы за коррупцию. В апреле 2015 года конституционный суд отменил приговор, и экс-премьер вышел на свободу. Суд над Яншей и его сообщниками начался в сентябре 2011 года, а приговор был вынесен в июне 2013 года. Суд признал их виновными во взяточничестве при заключении в 2006 году крупнейшего в истории словенской армии договора на 278 миллионов евро с финской компанией Patria на покупку 135 бронетранспортеров.
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