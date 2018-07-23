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УФАС по Ростовской области выявило более 1 тыс. нарушений в сфере госзакупок
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УФАС по Ростовской области выявило более 1 тыс. нарушений в сфере госзакупок 

Rambler News Service 26 минут назад
За 2017 год управление ФАС по Ростовской области выявило более 1 тыс. нарушений в сфере государственных закупок в регионе, пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на ведомство.
«За 2017 год было выявлено более тысячи нарушений при государственных закупках, но хочу отметить, что обычно у нас каждый год эта цифра меньше не становится», — отметил представитель ведомства.
Он уточнил, что во II квартале текущего года уже поступило 454 жалобы на нарушения в госзакупках, из который 243 были признаны обоснованными.
«Наиболее распространенные нарушения: порядок отбора участников закупок и установление требований в документации», — добавил он.
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