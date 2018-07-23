СМИ: Индия будет выпускать солнечные батареи для космических аппаратов

"Сегодня мы полностью зависим от импорта из США. Уже сейчас мы сталкиваемся с определенными ограничениями при покупке этих солнечных батарей оптом. Если из-за каких-либо причин импорт этих важнейших комплектующих остановится, наша спутниковая программа зайдет в тупик. Чтобы уменьшить зависимость от импорта, мы решили производить их (солнечные батареи) здесь", — приводит газета слова главы Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сивана. Он отметил, что для производства спутника необходимо от 1,5 тыс. до 10-15 тыс. ячеек солнечных батарей. Без такой батареи, по словам Сивана, спутник быстро становится космическим мусором.