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СМИ: Индия будет выпускать солнечные батареи для космических аппаратов
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СМИ: Индия будет выпускать солнечные батареи для космических аппаратов 

ТАСС 19 минут назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июля. /ТАСС/. Индия приобрела в США технологию для производства панелей солнечных батарей для космических аппаратов и намерена выпускать эти батареи самостоятельно. Как сообщает газета The Times of India, это очередной шаг в развитии национальной космической программы, которой Нью-Дели уделяет большое внимание.
"Сегодня мы полностью зависим от импорта из США. Уже сейчас мы сталкиваемся с определенными ограничениями при покупке этих солнечных батарей оптом. Если из-за каких-либо причин импорт этих важнейших комплектующих остановится, наша спутниковая программа зайдет в тупик. Чтобы уменьшить зависимость от импорта, мы решили производить их (солнечные батареи) здесь", — приводит газета слова главы Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сивана. Он отметил, что для производства спутника необходимо от 1,5 тыс. до 10-15 тыс. ячеек солнечных батарей. Без такой батареи, по словам Сивана, спутник быстро становится космическим мусором.
Нью-Дели активно развивает национальную космическую программу. В 2017 году ISRO сообщила, что планирует удвоить число запусков индийских спутников на орбиту и вывести в космос 60 аппаратов в ближайшие пять лет. Организация также ведет работы над пилотируемыми кораблями. Эскизный проект индийского космического корабля на трех членов экипажа был представлен еще в 2009 году. В 2017 году Индия вышла на пятое место в мире по расходам на космические исследования, уступив лишь США, Китаю, России и Японии.
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