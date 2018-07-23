Россия и Индия провели консультации по борьбе с терроризмом

В заседании, которое состоялось в понедельник в Москве, приняли участие представители соответствующих ведомств двух стран под председательством замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова и его индийской коллеги Прити Саран. Стороны обсудили международное сотрудничество в сфере противодействия терроризму, в том числе вопросы «предупреждения терроризма, пресечения материальной и идеологической подпитки террористических организаций, борьбы с феноменом „иностранных террористов-боевиков“.

»Стороны также обменялись оценками состояния террористических угроз в различных регионах мира, в частности, на Ближнем Востоке, в Афганистане , регионах Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии. Сообщили о национальном опыте и наработках России и Индии в сфере борьбы с терроризмом, включая развитие профильного законодательства. Подтверждена принципиальная позиция о необходимости консолидации усилий мирового сообщества при центральной координирующей роли ООН в глобальной борьбе с международным терроризмом и экстремизмом на основе норм и принципов международного права, без «двойных стандартов», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров также была подчеркнута необходимость активизации международного сотрудничества в целях предотвращения распространения террористической и экстремистской идеологии, радикализации на этой основе населения, вербовки террористов, в том числе с использованием интернета.