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Россия и Индия провели консультации по борьбе с терроризмом
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Россия и Индия провели консультации по борьбе с терроризмом 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россия и Индия провели десятое заседание совместной рабочей группы по противодействию международному терроризму, сообщает МИД РФ.
В заседании, которое состоялось в понедельник в Москве, приняли участие представители соответствующих ведомств двух стран под председательством замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова и его индийской коллеги Прити Саран. Стороны обсудили международное сотрудничество в сфере противодействия терроризму, в том числе вопросы «предупреждения терроризма, пресечения материальной и идеологической подпитки террористических организаций, борьбы с феноменом „иностранных террористов-боевиков“.
»Стороны также обменялись оценками состояния террористических угроз в различных регионах мира, в частности, на Ближнем Востоке, в Афганистане, регионах Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии. Сообщили о национальном опыте и наработках России и Индии в сфере борьбы с терроризмом, включая развитие профильного законодательства. Подтверждена принципиальная позиция о необходимости консолидации усилий мирового сообщества при центральной координирующей роли ООН в глобальной борьбе с международным терроризмом и экстремизмом на основе норм и принципов международного права, без «двойных стандартов», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В ходе переговоров также была подчеркнута необходимость активизации международного сотрудничества в целях предотвращения распространения террористической и экстремистской идеологии, радикализации на этой основе населения, вербовки террористов, в том числе с использованием интернета.
"Обсудили перспективы наращивания сотрудничества и обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом и связанными с ним угрозами международной безопасности в двустороннем формате и на ключевых международных площадках, включая ООН, ШОС, БРИКС, а также ФАТФ", — говорится в сообщении.
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