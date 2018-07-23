МИД ведет консультации о снятии экономических санкций с Сирии 

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. МИД РФ ведёт консультации с иностранными партнёрами по снятию с Сирии экономических санкций, а также по оказанию стране гуманитарной помощи, сообщил представитель российского внешнеполитического ведомства Николай Бурцев.
"Продолжаются консультации со всеми ведущими западными и региональными партнерами по снятию односторонних финансово-экономических санкций против Сирии", — заявил Бурцев на заседании Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии.
Он подчеркнул, что продолжается активная работа с США и Францией по оказанию Сирии гуманитарной помощи, а также с различными международными организациями по восстановлению социально-экономической инфраструктуры страны.
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