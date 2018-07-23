Рабочие каникулы. Столичные школьники могут летом подработать

Половина лета уже позади. Пока одни школьники отдыхают в жарких странах или в деревне у бабушки, другие получают свою первую работу и первые заработанные деньги. Как организовать детские рабочие каникулы, эксперты обсудили в эфире сетевого вещания «Вечерки».

Официально трудоустроиться подростки могут с 16 лет. Или с 14, но с согласия родителей. Пытаться найти вакансии в интернете не стоит — можно наткнуться на недобросовестных работодателей.

— Город активно поддерживает стремления школьников, — рассказала начальник Управления содействия занятости населения Департамента труда и социальной защиты населения столицы Ирина Семичастнова. — У нас работает Центр занятости молодежи, где ребятам помогают найти подходящую вакансию, оказывают помощь, пока подросток не адаптируется в новых условиях.

Сегодня предложить работу молодым людям без опыта готовы почти 500 работодателей. И такой спрос легко объясняется, рассказывает Елена Песоцкая, руководитель аналитического отдела Национальной лиги кейсов, которая помогает молодым людям с трудоустройством.

— Молодежь надо учить, но зато не надо переучивать, а это проще, — пояснила она. — Они как белый лист, без профессиональных привычек и прочего. Плюс они не гонятся за зарплатой.

Больше половины молодых людей, которые приходят к нам искать работу, подчеркивают: главное — хороший коллектив и перспективы. Владислав Арапов, 17-летний юнкор «Вечерки», рассказал, что впервые работу искал несколько лет назад.

— Тогда я не смог найти подходящую для меня вакансию, не знал о Центре занятости молодежи, — сказал он. — А потом мне повезло попасть в газету. Работаю не ради денег, а ради интереса, развития и будущего. Думаю, наш возраст самый подходящий для этого.

Не каждый родитель считает, что работа в 14 лет пойдет ребенку на пользу. Аргументов, как правило, два: он неразумно потратит заработанное и почувствует излишнюю самостоятельность, а значит, слушать старших будет меньше. Но получать зарплату и отделиться от родителей, уверен врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович, мечтает каждый ребенок. И не с 14 лет, а раньше. И ограничивать такое стремление нельзя.

— Чем раньше вы приучите чадо к самостоятельности, тем более подготовленным он войдет во взрослую жизнь. В дальнейшем ему будет легче, а вам за него спокойнее, — сказал он.

Ирина Семичастнова подчеркнула, что еще десять лет назад постоянно занятыми во время летних каникул были всего 3 процента школьников. Сейчас эта цифра выше.

— Кто-то хочет работать, чтобы получить карманные деньги. Кто-то — чтобы помочь семье, — рассказала она. — У всех разная мотивация. Но мы будем ее поддерживать и помогать молодым ребятам искать себя и свою идеальную работу.

Порядок действий

Обратиться за помощью в поиске работы молодые люди от 14 до 30 лет могут в Центр занятости молодежи, который находится по адресу: ул. Щепкина, 38, стр. 1.

Желающих трудоустроиться здесь ждут каждый будний день с 9:00 до 20:00.

Чтобы встать на учет, нужно иметь пакет документов, в который входят: паспорт, трудовая книжка (если она есть), ИНН — индивидуальный номер налогоплательщика, который можно получить в налоговой инспекции , страховое свидетельство.

Ребята, которые уже окончили школу, могут принести аттестат, а вчерашние студенты — диплом об образовании. Это позволит расширить спектр подходящих вакансий.

Тем, кто ищет работу впервые, предлагают пройти профориентационные тесты, чтобы определить преимущественные сферы деятельности, а еще посетить психологические тренинги, во время которых ребятам помогут адаптироваться на работе.