Ещё
Рабочие каникулы. Столичные школьники могут летом подработать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рабочие каникулы. Столичные школьники могут летом подработать 

Вечерняя Москва 29 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Половина лета уже позади. Пока одни школьники отдыхают в жарких странах или в деревне у бабушки, другие получают свою первую работу и первые заработанные деньги. Как организовать детские рабочие каникулы, эксперты обсудили в эфире сетевого вещания «Вечерки».
Официально трудоустроиться подростки могут с 16 лет. Или с 14, но с согласия родителей. Пытаться найти вакансии в интернете не стоит — можно наткнуться на недобросовестных работодателей.
— Город активно поддерживает стремления школьников, — рассказала начальник Управления содействия занятости населения Департамента труда и социальной защиты населения столицы Ирина Семичастнова. — У нас работает Центр занятости молодежи, где ребятам помогают найти подходящую вакансию, оказывают помощь, пока подросток не адаптируется в новых условиях.
Сегодня предложить работу молодым людям без опыта готовы почти 500 работодателей. И такой спрос легко объясняется, рассказывает Елена Песоцкая, руководитель аналитического отдела Национальной лиги кейсов, которая помогает молодым людям с трудоустройством.
— Молодежь надо учить, но зато не надо переучивать, а это проще, — пояснила она. — Они как белый лист, без профессиональных привычек и прочего. Плюс они не гонятся за зарплатой.
Больше половины молодых людей, которые приходят к нам искать работу, подчеркивают: главное — хороший коллектив и перспективы. Владислав Арапов, 17-летний юнкор «Вечерки», рассказал, что впервые работу искал несколько лет назад.
— Тогда я не смог найти подходящую для меня вакансию, не знал о Центре занятости молодежи, — сказал он. — А потом мне повезло попасть в газету. Работаю не ради денег, а ради интереса, развития и будущего. Думаю, наш возраст самый подходящий для этого.
Не каждый родитель считает, что работа в 14 лет пойдет ребенку на пользу. Аргументов, как правило, два: он неразумно потратит заработанное и почувствует излишнюю самостоятельность, а значит, слушать старших будет меньше. Но получать зарплату и отделиться от родителей, уверен врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович, мечтает каждый ребенок. И не с 14 лет, а раньше. И ограничивать такое стремление нельзя.
— Чем раньше вы приучите чадо к самостоятельности, тем более подготовленным он войдет во взрослую жизнь. В дальнейшем ему будет легче, а вам за него спокойнее, — сказал он.
Ирина Семичастнова подчеркнула, что еще десять лет назад постоянно занятыми во время летних каникул были всего 3 процента школьников. Сейчас эта цифра выше.
— Кто-то хочет работать, чтобы получить карманные деньги. Кто-то — чтобы помочь семье, — рассказала она. — У всех разная мотивация. Но мы будем ее поддерживать и помогать молодым ребятам искать себя и свою идеальную работу.
Порядок действий
Обратиться за помощью в поиске работы молодые люди от 14 до 30 лет могут в Центр занятости молодежи, который находится по адресу: ул. Щепкина, 38, стр. 1.
Желающих трудоустроиться здесь ждут каждый будний день с 9:00 до 20:00.
Чтобы встать на учет, нужно иметь пакет документов, в который входят: паспорт, трудовая книжка (если она есть), ИНН — индивидуальный номер налогоплательщика, который можно получить в налоговой инспекции, страховое свидетельство.
Ребята, которые уже окончили школу, могут принести аттестат, а вчерашние студенты — диплом об образовании. Это позволит расширить спектр подходящих вакансий.
Тем, кто ищет работу впервые, предлагают пройти профориентационные тесты, чтобы определить преимущественные сферы деятельности, а еще посетить психологические тренинги, во время которых ребятам помогут адаптироваться на работе.
Вечерняя Москва: последние новости
Как конвертировать ошибки в успех. Советы предпринимателя Военный советник и ученый: легендарный генерал Махмут Гареев отмечает 95-летие Тайна Красной планеты: москвичи не смогут рассмотреть Марс в день великого противостояния
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину63
Россияне взбунтовались из-за нового налога128
Дачники будут жить по новым правилам133
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор371
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет12
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение