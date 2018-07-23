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В Риме обеспокоены намерениями Вены предоставить австрийское гражданство жителям Больцано
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В Риме обеспокоены намерениями Вены предоставить австрийское гражданство жителям Больцано 

Парламентская газета 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Риме большую обеспокоенность вызывают появившиеся в австрийских СМИ публикации о намерениях Вены предоставить немецко-говорящей части населения итальянской автономной провинции Больцано австрийское гражданство.
«Сообщения, касающиеся желания австрийского правительства продвигать идею двойных паспортов для граждан, проживающих в Южном Тироле, вызывают беспокойство. Если подтвердится всё, о чём пишут СМИ, это будет расценено как неуместное и недружественное действие, на которое мы готовы решительно реагировать», — приводит заявление итальянского министра по связям с парламентом и прямой демократии Риккардо Фраккаро Il Fatto Quotidiano.
Идея двух паспортов для жителей Больцано, пишет газета, «вновь поджигает фитиль под отношениями между Веной и Римом». Итальянское правительство уже в воскресенье потребовало от австрийских властей разъяснений по поводу сообщений, касающихся законопроекта о предоставлении австрийского гражданства жителям итальянской провинции, сообщило издание.
Южная часть австрийского Тироля стала итальянской по одному из мирных договоров, завершивших Первую мировую войну, который был подписан 10 сентября 1919 года в городе Сен-Жермен-ан-Ле близ Парижа. Мирный договор 1947 года подтвердил границу Италии с Австрией по состоянию на 1919 год и была создана автономная область Трентино — Альто-Адидже.
Южный Тироль стал её северной провинцией с названием Больцано (Боцен). В конце 1969 года Италия и Австрия достигли соглашения, по которому область получала права расширенной автономии, однако окончательно урегулировать вопрос Южного Тироля удалось только в 1992 году. В 2001 году он получил статус отдельной немецко-говорящей провинции, расположенной на севере Италии.
Ключевые слова: в Италии, Больцано, Южный Тироль, гражданство, немецко-говорящей провинции
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