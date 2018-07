Вести из соцсетей: боевик Емельяненко, Льюис отбивается от детей и Люк «Я — твой отец» Кэмпбелл

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Хайме Мунгуйя и Лиам Смит после боя Gutted. Congratulations @jaimemunguiaoficial was a great fight be involved in. Good luck with the rest of your career.

Рой Джонс с Хайме Мунгуйей…

Big fight on hbo tonight. Up and coming superstar vs Beefy Smith. Tune in. Should be good while it last.

…и лучшим ринг-анонсером всех времён — Майклом Баффером

Best announcer ever in my humble opinion.

Джесси Варгас и Хайме Мунгуйя

No se pierdan la pelea de @jaimemunguiaoficial vs @liambeefysmith on @hboboxing #Boxing #Boxeo #LasVegas #HardRockCasino #tijuana

Оскар Де Ла Хойя радуется победе со своим подопечным

Felicidades Munguía por la victoria esta noche todo México especialmente Tijuana está orgulloso de ti. @jaimemunguiaoficial @zanferbox @goldenboyboxing

Джарелл Миллер подкачал бицуху, осталось только шлифануть

Saturday Motivation LETS GET TO WORK @juandieselmorel and @flex_lewis Something BIG IS GOING TO HAPPEN

Жервонта Дэвис стал отцом

Best feeling in the world since I won my first world title..new bundle of joy my baby girl! She will never experience what I had to go through..now it’s time get this baby fat off me and get back to work..fight date coming soon Atlanta! 7/20/18 Gervanni

Артур Бетербиев : «Меньше разговоров, больше дела»

More Doing, Less Talking! Меньше разговоров, больше дела! #boxig #boxer #sport #teamBeterbiev #Beterbiev #бокс #боксер #спорт #fight

Франсиско Варгас побывал на третьей годовщине музея Рафаэля Гарсии

Un placer estar en el 3er aniversario del museo Rafael García con el compa @elkochul @danielponcedeleon1 Y el Doc. Rafael Arismendiz #elbandido #FV

Фазлиддин Гаибназаров в тренировочном костюме а-ля Ломаченко

Judayam qulay mashg’ulot qilish uchun xamma shart sharoitlarga eg Boks zalida bosh Murabbiy @jakha_boxer Профессиональные боксёрский зал Публикация от Fazliddin Gaibnazarov | Boxer (@fazliddingaibnazarov)

Александр Емельяненко разминается под музыку…

Разминка под музыку! #Россия #спорт #mma #емельяненко #fedoremelianenko #fedorteam #союзммароссии #bellator

…и метко стреляет из пистолета…

Ребята учат обращаться с оружием! #Россия

…и отправляет соперника в нокаут очередью из автомата

Стрельба с автомата!… #Россия

Коди Гарбрандт успевает готовиться к реваншу с Диллэшоу…

2 weeks out feeling sharp! Can’t wait to bring the strap back to @teamalphamalemma @nolovetv

…и погулять в парке с семьёй

California State Fair with my Family

Шугар Рэй Леонард встретил знакомого хищника

Look who I just happen to bump into? I know his face

Йорденис Угас в разгаре спарринга

Just one more day of training! #thankgod #chango #salasboxingacademy #thankgod #chango #PBC #Showtime #fox #espn #yolo #yordenisugas #blessed #friends #adidas #nike #boxing #cuba #TheblkPrince

Дмитрий Бивол с командой на вечере бокса

Great night out with the team Always appreciate the love & support @vsenabox @vadimkteam — #boxing #team #nightout #summer

Костя Цзю поздравляет всех с международным днём бокса и дарит порцию обучающего видео

Друзья, поздравляю всех с международным днём бокса! ⠀ Очередная Комбинация ударов для моторики движения. Friends, I congratulate everyone on the international boxing day! ⠀ Another combination of blows for motor movements. ⠀ ⠀ #KostyaTszyu #TszyuCrew #Моторика #фитнес #улица #Москва #Тренировка #хорошо #бокс #красота #Россия #Moscow #Russia #сила #спорт #лето #мотивация #Развитие #Настроение #техника #жизнь #успех #счастье #сила #упражнения #видео #здоровье #улыбка

Хайлайты Майки Гарсии от телеканала Showtime

see u guys next week! July 28 Staples Center. tickets link on my profile

Люк «Я — Кэмпбелл поддерживает форму игрой с детьми

#schoolsout

Тевин Фармер активно работает на лапах

12 Days!

Леннокс Льюис отбивается от вопросов назойливых детей, но берёт за это деньги

It’s going down September 6th at @indigoattheo2 in London — My first ever Undisputed: An Evening with Lennox Lewis — For my first time doing an „evening“ in London, I want to do something special and different for the fans. #NoPressure — Tickets from £75 on up are available at www.axs.com — #LennoxLewis #undisputed #heavyweight #boxing #world #champion #pugilistspecialist #noguytest #london #undisputedevening #eveningwithlennox #indigoattheo2

Карл Фрэмптон крутит педали

Good graft again today at MIHP. Sweating buckets. #squad #vipgym #mtkglobal #framptonjackson #windsorpark #august18th

