В Твери вновь пройдёт гастрономический фестиваль

Любителей вкусно поесть вновь приглашают на гастрономический фестиваль: 25 августа в Твери во второй раз пройдет праздник «Вкус Верхневолжья». В этом году будет работать не одна, а сразу три площадки — на площади Славы, а также в Заволжском и Московском районах: в ресторане «Викинг» и бизнес-центре «Тверь».

Более 20 тысяч человек в прошлом году посетили гастрономический фестиваль, поэтому в администрации Твери решили: праздник нужно продолжать. 25 августа в Тверь съедутся рестораторы со всей области. Свои блюда на суд тверитян представят и городские заведения.

Все новости, посвященные мероприятию можно узнавать на тематических страницах ВКонтакте и Фейсбуке. А еще в группах стартовал конкурс на лучший лозунг фестиваля. Тверитянам предлагают присылать свои идеи до 1 августа. Лучшие будут опубликованы на баннерах и афишах, а авторы получат призы.