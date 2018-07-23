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В Крыму двух экс-полицейских отправили в тюрьму за взятку
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В Крыму двух экс-полицейских отправили в тюрьму за взятку 

РИА Новости Крым 31 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В Крыму суд вынес приговор двум бывшим сотрудниками ОМВД России по Советскому району за взятку группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба крымского следкома.
"В октябре 2016 года бывшие полицейские выявили в действиях индивидуального предпринимателя административное правонарушение в сфере трудового законодательства и потребовали за непривлечение к административной ответственности взятку в размере 60 тысяч рублей. После передачи денежных средств одному из сотрудников, преступная деятельность полицейских была пресечена следователями Кировского МСО совместно с сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Крым", — сообщают в ведомстве.
Кроме того, один из фигурантов — бывший оперуполномоченный отделения уголовного розыска — был уличен еще в нескольких преступлениях. В частности, применил насилие в отношении заявителя, чтобы скрыть преступление от регистрации и учета. Однако позже дело все же возбудили, в результате были выявленные виновные по статье «Кража, совершенная с проникновением в жилище» и вынесен обвинительный приговор.
Позже силовик также сфальсифицировал протокол допроса свидетеля по другому уголовному делу.
Согласно решению суда, оперуполномоченный уголовного розыска приговорен к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в 2,1 миллион рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение 5,5 лет.
Его подельник получил 7,5 лет колонии строгого режима, такой же штраф и запрет на работу в правоохранительных органах на 4,5 года.
Бывшие полицейские также лишены специальных званий.
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