В МОЭК рассказали о преимуществах нового порядка подключения к теплосетям

С 19 июля в соответствии с постановлением правительства РФ вступили в силу изменения в порядок подключения объектов капитального строительства к системам теплоснабжения. В МОЭК ожидают, что новые правила позитивно скажутся на процедуре организации и проведения подключений объектов к теплоснабжению. В частности, они позволят эффективнее взаимодействовать с неплательщиками, несвоевременно и не в полном объеме оплачивающими стоимость работ.

"Их введение в действие позволит повысить качество взаимодействия с клиентами, поскольку документ более детально определяет порядок всех работ по подключению к тепловым сетям", — отмечают в компании.

Новые правила четче определяют ответственность заказчика при нарушении им финансовых обязательств. Теперь тепловая компания-исполнитель имеет возможность приостановить выполнение обязательств по договору подключения при неполной оплате работ со стороны заказчика, а в случае двукратного нарушения сроков внесения платы за подключение может отказаться от исполнения договора.

Помимо этого, устанавливается возможность взимания исполнителем пени в размере 1/130 ключевой ставки ЦБ , действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

В МОЭК также обращают внимание на то, что новые правила предусматривают возможность установления срока подключения объектов более 18 месяцев. Кроме того, документом детализировано понятие точек подключения и присоединения, изменился порядок подключения объектов заявителей через смежные тепловые сети.