Ташаев: фанаты «Динамо» писали мне много неприятных вещей

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев мнением о возможном сопернике «Спартака» по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов — ПАОК или «Базелю».

«Просто нам не будет. Ждем игр в Лиге чемпионов с нетерпением, хотя ещё непонятно с кем именно мы встретимся.

Следил ли за матчами сборной России? Конечно, переживал за ребят. Самому хотелось оказаться на чемпионате мира, но видимо не в этот раз. Сейчас впереди чемпионат России