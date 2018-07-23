Ещё
Ташаев: фанаты «Динамо» писали мне много неприятных вещей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ташаев: фанаты «Динамо» писали мне много неприятных вещей 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев мнением о возможном сопернике «Спартака» по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов — ПАОК или «Базелю».
«Просто нам не будет. Ждем игр в Лиге чемпионов с нетерпением, хотя ещё непонятно с кем именно мы встретимся.
Следил ли за матчами сборной России? Конечно, переживал за ребят. Самому хотелось оказаться на чемпионате мира, но видимо не в этот раз. Сейчас впереди чемпионат России.
Что касается приёма со стороны динамовских фанатов, то когда будет встреча с «Динамо», тогда пойму. Футбольная жизнь такова, что к подобному нужно быть готовым. Мне писали много неприятных вещей. Были и те, кто поблагодарили. Все люди — разные", — передаёт слова Ташаева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Чемпионат.com: последние новости
Вице-премьер Украины обвинил Усика в разрушении мнения об «агрессии» РФ Что происходило с «Зенитом» в межсезонье Крыховяк пройдёт медосмотр для «Локомотива» на следующей неделе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину63
Россияне взбунтовались из-за нового налога128
Дачники будут жить по новым правилам133
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор371
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет12
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение