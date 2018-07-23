Ташаев: фанаты «Динамо» писали мне много неприятных вещей 

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев мнением о возможном сопернике «Спартака» по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов — ПАОК или «Базелю».
«Просто нам не будет. Ждем игр в Лиге чемпионов с нетерпением, хотя ещё непонятно с кем именно мы встретимся.
Следил ли за матчами сборной России? Конечно, переживал за ребят. Самому хотелось оказаться на чемпионате мира, но видимо не в этот раз. Сейчас впереди чемпионат России.
Что касается приёма со стороны динамовских фанатов, то когда будет встреча с «Динамо», тогда пойму. Футбольная жизнь такова, что к подобному нужно быть готовым. Мне писали много неприятных вещей. Были и те, кто поблагодарили. Все люди — разные", — передаёт слова Ташаева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.