Г. Дегтев: Массовый переход столичных заказчиков на электронный формат конкурсов планируется в сентябре

Московские заказчики с сентября смогут перейти на новый — электронный формат конкурсных процедур. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ столичного департамента по конкурентной политике.

«В случае успешного «пилотирования» проекта по переводу конкурсов в электронную форму планируем с сентября рекомендовать столичным заказчикам переход на новый формат в массовом порядке. Этому будет предшествовать большая разъяснительная работа, которая, по сути, уже проводится через обучающие форматы и индивидуальные консультации», — процитировали в департаменте слова главы ведомства Геннадия Дегтева

Отмечается, что первые два конкурса в электронной форме уже объявлены и идет прием заявок.

«Первооткрывателем» стало ГКУ города Москвы «Дирекция капитального ремонта». В ходе конкурсных процедур предстоит отобрать подрядчиков на выполнение проектно-изыскательских работ по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры на юго-западе Москвы и устройству быстровозводимой конструкции «Рынок» вблизи станции метро «Улица 1905 года». Новый формат расширит возможности представителей бизнеса в работе с государственными заказчиками», — сказал Г. Дегтев.

В свою очередь заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина отметила, что первые электронные конкурсы опубликованы в Единой информационной системе.

«Первые электронные процедуры опубликованы заказчиками Москвы в Единой информационной системе. Они в числе первых «испытали в деле» новые способы закупок на территории Российской Федерации . Пока процедуры проходят в пилотном режиме, но это реальные конкурсы, в которых могут принять участие представители предпринимательского сообщества», — сказала вице-мэр.

Конкурс в электронной форме — одно из нововведений на российском рынке закупок. С 1 июля для государственных заказчиков проведение конкурсов, запросов котировок и предложений в электронной форме является правом, а с 1 января 2019 г. становится обязанностью.