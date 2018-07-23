Ещё
Почему в Красногвардейском районе запретили рыбачить на пруду.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему в Красногвардейском районе запретили рыбачить на пруду. 

АиФ Ставрополье 34 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Этот запрет законный?
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставрополья, этот запрет был незаконным, поскольку противоречит Водному кодексу России.
Прокуратура Красногвардейского района обратилась с иском в защиту селян в районный суд. Ранее местные жители пожаловались надзорникам на то, что некая фирма запретила ловить рыбу в одном из прудов. Она заключила с муниципалитетом договор водопользования и обосновала свой отказ именно этим.
Красногвардейский районный суд иск прокуратуры отклонил. Но Ставропольский краевой суд, в который с апелляционной жалобой обратились надзорники, стал на сторону селян.
Как уточнили в краевой прокуратуре, нередко в таких спорах арендаторы водоёмов ссылаются на то, что у них сформирован рыбопромысловый участок. Но и это, как пояснили в краевой прокуратуре, не препятствие для любительской рыбалки.
АиФ Ставрополье: последние новости
На улице Кавалерийской в Ставрополе на неделю ограничат движение транспорта На Ставрополье протянут интернет к хуторам Навязчивую рекламу уберут с главных улиц Нальчика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину63
Россияне взбунтовались из-за нового налога130
Дачники будут жить по новым правилам133
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор371
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет13
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение