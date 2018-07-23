Почему в Красногвардейском районе запретили рыбачить на пруду.

Этот запрет законный?

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставрополья, этот запрет был незаконным, поскольку противоречит Водному кодексу России

Прокуратура Красногвардейского района обратилась с иском в защиту селян в районный суд. Ранее местные жители пожаловались надзорникам на то, что некая фирма запретила ловить рыбу в одном из прудов. Она заключила с муниципалитетом договор водопользования и обосновала свой отказ именно этим.

Красногвардейский районный суд иск прокуратуры отклонил. Но Ставропольский краевой суд, в который с апелляционной жалобой обратились надзорники, стал на сторону селян.

Как уточнили в краевой прокуратуре, нередко в таких спорах арендаторы водоёмов ссылаются на то, что у них сформирован рыбопромысловый участок. Но и это, как пояснили в краевой прокуратуре, не препятствие для любительской рыбалки.