Огороды царя Посейдона

С 20 июня на всей территории Порт-Артурских переулков ввели режим чрезвычайной ситуации. Решение о введении такого статуса власти приняли после того, как поднявшиеся грунтовые воды затопили частный сектор. Оказались затоплены больше 800 домов.

Откачать воду специалисты не смогли: её было так много, что насосы попросту не справлялись. В мэрии считают, что главной причиной потопа стал забитый отводной канал.

Местные жители обвинили в наводнении строителей «Чистой Слободы». Однако в ООО «ДСК КПД-Газстрой», которое занимается комплексной застройкой «Чистой Слободы», заявили, что строительная компания руководствуется утверждёнными проектными решениями, которые прошли все необходимые экспертизы и согласования со стороны соответствующих учреждений и департаментов. А за 10 лет подобных жалоб со стороны жителей частного сектора не поступало.

«У нас вода поднялась на 40 сантиметров, а у некоторых соседей — до 70 сантиметров. Подвалы затопило давно, но из-за дождей вода стала подниматься на первые этажи», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Светлана Нефедченко.

Вид плавающих по подвалу банок с соленьями, треснувших фасадов и затопленных дворов стал привычным для местных жителей. Так, в доме № 40 во 2-м Порт-Артурском переулке из-за поднявшейся воды и постоянной сырости трещинами пошла стена дома.

Огород дома № 52 в 3-м Порт-Артурском переулке стоит в тине. Жильцы дома уже привыкли к запаху стоячей воды и зелёному пейзажу и даже шутят по поводу того, что рыбы в их огороде нет.

Больше всего досталось 5-му переулку: из-за воды дорогу размыло, и легковушки проехать по ней уже не могут. Вода стоит везде: в подвалах, на первых этажах, во дворах. Местные жители сами прокладывают мостки, чтобы можно было добраться от крыльца до калитки, не замочив ноги.

«К нам бы хоть кого-то прислали эту воду откачать. Пусть на время, но хотя бы так. Затопило двор, огород. Пытаемся откачивать, но толку мало. Это всё грунтовые воды, которые раньше в озеро сливались. А сейчас озеро облагородили, засыпали всё, и воде деваться некуда. А у нас крайний переулок — и вся вода стекает к нам», — сокрушаются жители 8-го переулка.

В мэрии рассказали, что в ближайшее время намерены восстановить часть водоотводного канала, а также создать ливневую канализацию. Помочь местным жителям в откачке скопившейся воды обещают после того, как все работы по ремонту водоотводного канала и строительству ливневой канализации будут завершены.

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