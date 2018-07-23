Абсолютный рекорд: I. D. R Pikes Peak приносит победу марке Volkswagen

Марка Volkswagen и гоночный электромобиль I. D. R Pikes Peak вошли в историю международной гонки по подъему на холм Пайкс Пик (Pikes Peak International Hill Climb). За рулем 680-сильного электрического болида французский пилот Ромен Дюма (Romain Dumas) обошел всех соперников, в том числе и на автомобилях с традиционными силовыми агрегатами. Таким образом, ему не только удалось побить прежний рекорд для электромобилей, но и улучшить абсолютный рекорд, установленный в 2013 году французом Себастьеном Лебом (Sebastien Loeb), на 16 секунд. Ромен Дюма с результатом 7 минут 57.148 секунды занял первую строку среди пилотов-рекордсменов трассы Пайкс Пик, среди которых: Себастьен Леб, немец Вальтер Рерль (Walter Röhrl), француженка Мишель Мутон (Michèle Mouton), швед Стиг Бломквист (Stig Blomqvist), японец Нобухиро Таджима (Nobuhiro Tajima), а также новозеландцы Род Миллен (Rod Millen) и Рис Миллен (Rhys Millen).

В ходе подготовки I. D. R Pikes Peak команда Volkswagen сумела создать выдающийся гоночный автомобиль, сконструированный с максимальным учетом всех особенностей и требований самой знаменитой гонки. В этом автомобиле сочетаются минимальная масса, максимальные прижимная сила и мощность  именно то, что необходимо для достижения лучшего из возможных результатов на трассе. Даже с учетом аккумуляторных батарей вес I. D. R Pikes Peak не превышает 1.100 кг.

Между объявлением о начале проекта Pikes Peak 18 октября 2017 года и рекордным заездом на гору Пайкс Пик 24 июня 2018 года прошло всего 250 дней. Была поставлена задача за достаточно небольшой промежуток времени разработать полноценный гоночный прототип с нуля, включая инновационную технологию электрической силовой установки с учетом специфических требований, предъявляемых к аккумуляторным батареям, аэродинамике и шасси. В результате труд разработчиков, инженеров и других сотрудников Volkswagen в Вольфсбурге , штаб-квартиры спортивного подразделения в Ганновере принесли новый рекорд на трассе Пайкс Пик. В проекте по установлению нового рекорда на самой известной в мире горной гонке вместе с Volkswagen участвовало несколько главных партнеров: Volkswagen R, ANSYS, MICHELIN, Integral e-drive и OMP. Принципиально важный вклад в успех проекта был сделан и компанией ANSYS, оказавшей поддержку в сфере компьютерного моделирования. Еще одним ключевым фактором успеха стал многолетний опыт участия в гонке Пайкс Пик компании MICHELIN, которая создала высокотехнологичные шины, идеально подходящие под требования и условия гонок по подъему. Электрические двигатели для I. D. R Pikes Peak мощностью 680 л.с. разрабатывались в партнерстве с Integral e-drive, а компания ОМР обеспечила Ромена Дюма легким гоночным комбинезоном, идеально дополняющим всю концепцию уменьшения массы I. D. R Pikes Peak.

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