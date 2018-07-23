Актёр Владимир Селиванов в день рождения рассказал про главное достижение

Пермский актёр Владимир Селиванов в свой день рождения разместил в социальных сетях трогательное фото с женой и дочкой.

«Сегодня мне 33. И это, пожалуй, самое важное достижение в жизни за эти годы — моя семья», — подписал он под снимком.

Сегодня мне 33. И это, пожалуй, самое важное достижение в жизни за эти годы — моя семья

Публикация от Владимир Селиванов (@selivanov_v) 22 Июл 2018 в 6:45 PDT Публикация быстро набрала десятки тысяч «лайков». В комментариях «реальному пацану» желают семейного благополучия, здоровья и пишут, что дочка очень похожа на своего папу.

Кстати, день рождения дочки Владимир отмечал буквально две недели назад. Малышке исполнился годик.