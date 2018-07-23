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Актёр Владимир Селиванов в день рождения рассказал про главное достижение
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Актёр Владимир Селиванов в день рождения рассказал про главное достижение 

АиФ Пермь 38 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Пермский актёр Владимир Селиванов в свой день рождения разместил в социальных сетях трогательное фото с женой и дочкой.
«Сегодня мне 33. И это, пожалуй, самое важное достижение в жизни за эти годы — моя семья», — подписал он под снимком.
Сегодня мне 33. И это, пожалуй, самое важное достижение в жизни за эти годы — моя семья
Публикация от Владимир Селиванов (@selivanov_v) 22 Июл 2018 в 6:45 PDT  Публикация быстро набрала десятки тысяч «лайков». В комментариях «реальному пацану» желают семейного благополучия, здоровья и пишут, что дочка очень похожа на своего папу.
Кстати, день рождения дочки Владимир отмечал буквально две недели назад. Малышке исполнился годик.
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