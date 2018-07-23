Вологжанин вспомнил о крупном долге перед посадкой в самолет

Житель Кичм-Городецкого района перед отпуском рассчитался с задолженностью в 50 тысяч рублей. Вологжанин погасил долг по кредитам и налогам, чтобы снять ограничение на выезд за границу.

Судебные приставы ограничили должнику право выезда за пределы страны. Перед отправлением в отпуск, житель Кичм-Городка пришел в отдел судебных приставов и полностью погасил задолженность.

Сотрудники ведомства рекомендуют перед заграничной поездкой зайти на официальный сайт службы. В разделе «Банк данных исполнительных производств» уточнить наличие или отсутствие исполнительного производства. Также о долгах можно узнать через приложение «ФССП» для мобильных устройств iphone, android и windowsphone.