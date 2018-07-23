«Душманы»: самые шокирующие факты о врагах СССР в Афганистане

«Душманы», или моджахеды были злейшими противниками СССР во время войны в Афганистане . Опытные, жестокие и беспощадные воины они доставили немало хлопот нашим солдатам. Что отличало «душманов» от других противников СССР, в чем были их особенности?

Отсутствие единства

Моджахеды появились в Афганистане после прихода туда советских войск. Изначально это были небольшие группы из местных жителей, а также выходцев из соседних стран — Пакистана Ирана . Однако к концу 1980-х годов численность противостоящих нашим солдатам «душманов» превысила 250 тысяч человек. Тем не менее, вопреки распространенным представлениям, в их рядах не было единства и сплоченности. Моджахеды выступали против советских войск не единым фронтом, зачастую они воевали друг с другом не менее ожесточенно, чем с «шурави» (так они называли наших солдат). Под собирательным обозначением «моджахеды» скрывались десятки и сотни группировок, разделенных по национальному, религиозному и территориальному признаку. Шииты, сунниты, хазарейцы, пуштуны и многие другие — все они периодически вступали в жестокое противостояние друг с другом, что заметно облегчало задачу нашим войскам.

В средневековых условиях

Зачастую «душманы» укрывались в горах, однако будучи в населенных пунктах полностью растворялись среди местных жителей. Советские офицеры, бывавшие на рейдах и зачистках в городах и кишлаках рассказывали, что жили моджахеды в воистину средневековых, мало похожих на человеческие условиях. Везде царила грязь и антисанитария, заботиться о чистоте своего жилища боевики считали делом не слишком важным. Как отмечали наши военнослужащие, единственным напоминанием о том, что на дворе XX век порой служили японские магнитофоны, которые каким-то образом попадали к «душманам».

Наемники за еду Сами воевать боевики хотели далеко не всегда, поэтому зачастую они использовали для своих целей местных жителей. А поскольку бедность в Афганистане зашкаливала, то людям не оставалось ничего другого, как соглашаться пойти к «душманам» за еду и воду. Как вспоминал майор Александр Метла, крестьянину давали мину, он устанавливал ее на дороге, где происходил подрыв советской колонны. За успешную операцию моджахеды щедро вознаграждали пособника, за провал могли и покарать. Простые крестьяне вызывали меньше подозрений у советских военнослужащих, и боевики этим активно пользовались.

Оружейные верблюды

Главным транспортом афганских «духов» были верблюды. В основном их использовали для транспортировки оружия. Передвигаться моджахеды предпочитали ночью, когда у наших солдат было гораздо меньше возможностей их отследить. Каждого животного «душманы» обвешивали огромных количеством тюков, из-за чего верблюдов не брал даже пулемет. Под видом мирной продукции афганские боевики ухитрялись перевозить оружие. Сверху животное нагружалось тюками с тканями, техникой. А вот внизу, под брюхом, незаметно подвешивалось оружие.

Сговорчивые «душманы»

Бытует распространенное мнение, что с моджахедами нельзя было договориться, якобы они были несговорчивыми и чрезвычайно принципиальными. Это не так. В 1986 году советское командование направило на переговоры с боевиками майора КГБ Николая Комарова . В его задачу входило обезопасить газовое месторождение рядом с Джизданом от набегов «духов». Изначально полевые командиры все как один отказывались идти на сделку, но были и сговорчивые. Один из них — главарь крупной банды по прозвищу Джафар. Комаров прибыл на переговоры без оружия, у него завязалась беседа с моджахедами. Когда все детали обговорили и пришли к соглашению, Джафар взял из чана плов грязными руками и поднес ко рту майора. Офицер проглотил «подношение», что означало, что сделка заключена.

Главное — вера

Несмотря на жестокое противостояние с «шурави», тех из них, кто соглашался стать мусульманином, они легко принимали в свои ряды. Несколько сотен советских солдат за время войны были взяты в плен, некоторые дезертировали и сами пришли к боевикам. Одним из таких военнослужащих был Сергей Красноперов . Моджахеды приняли его, сблизили с муллами. Дезертир быстро выучил язык, принял ислам. Вскоре у него появились дети от местной женщины. Красноперов до сих пор живет в Афганистане, отличить его от коренных афганцев уже невозможно.

Нечеловеческая жестокость

Американский журналист Джордж Крайл вспоминал, что жестокость моджахедов имела рациональный характер, напоминала жертвоприношения языческих времен. Он описывал изуверскую казнь, которая называлась «красный тюльпан». По словам журналиста, в один из дней на базе в Баграме советский часовой обнаружил несколько мешков, где находились тела военнослужащих СССР, завернутых в собственную кожу. Все они были убиты «красным тюльпаном». Сначала «духи» кололи несчастному сильный наркотик, который заглушал боль. Подвешивали за руки и срезали кожу вокруг тела. После окончания действия дурмана приговоренный испытывал сильнейший болевой шок и умирал.