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Sony представила новый фотомодуль. Какими будут камеры флагманов к концу года?
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Sony представила новый фотомодуль. Какими будут камеры флагманов к концу года? 

Android Insider 39 минут назад
Фото: Android Insider
Sony анонсировала новый CMOS-фотомодуль под названием IMX586. Как утверждают представители компании, новинка совмещает пиксели размером 0,8 μm, что является рекордным результатом. Благодаря этому камера сможет создавать 48-мегапиксельные снимки.
Для наглядности компания сравнила размеры пикселей. Результат IMX586 — в два раза меньше других современных пикселей, сообщает Phone Arena.
Датчик получил встроенную поддержку технологии контроля экспозиции и функции обработки сигналов. Новые смартфоны будут показывать четырёхкратный динамический диапазон в сравнении с обычными устройствами и улучшенную чувствительность благодаря технологии Quad Bayer.
Фотографии будут получаться качественными даже в условиях плохой освещённости. Шумов в сравнении с существующими моделями будет значительно меньше.
Ниже на снимке — сравнение 12 и 48 мегапикселей. Изображение значительно чётче. Кстати, максимальное разрешение картинок составит 8000 х 6000 пикселей.
Новый сенсор будет доступен в сентябре. Когда он окажется внутри смартфонов — неизвестно.
Устраивает ли вас такие улучшения? Поделитесь ответами в Телеграм-чате AndroidInsider.
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