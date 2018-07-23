Дональд Дак станет говорить разборчиво

На фестивале Comic-Con довольно много времени уделили новым «Утиным историям», которые быстро завоевали любовь зрителей. Первый сезон подходит к концу, сериал продлили, и дальше нас ждет очень много нового (или хорошо забытого старого).

Но для начала мы вас ошарашим. Дональд Дак перестанет говорить «по-дональддачьи», он зазвучит нормально, и его слова можно будет разобрать. Неизвестно, будет ли это всего на одну серию или он останется таким навсегда, но у нас даже есть видео с тем, как это произойдет.

Источник: disneychannel

Ну, а еще в конце первого сезона и начале второго мы встретим очень много персонажей, которых мы видели в оригинальных «Утиных историях». Некоторых из них показали во время презентации, некоторых — в трейлере финальных серий.

Источник: IGN Среди них Магика (внезапно позеленевшая), Кабальеро, Дижон, Бабба, Рокердак и много других интересных уток и не только. Первый сезон мультсериала закончится 18 августа.

Источник: Disney TV Animation News

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