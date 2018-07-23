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Алина Ланина расплакалась в аэропорту
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Алина Ланина расплакалась в аэропорту 

Russianshowbiz.info 38 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Звезда сериала «Саша Таня» попала в неприятную ситуацию, знакомую тем, кто любит прибывать в аэропорт за полчаса до окончания регистрации на рейс.
Девушка рассказала о том, как простояла 50 минут в очередь из пассажиров, желавших сдать багаж. У стойки регистрации Алина оказалась уже в последний момент. Но здесь актрису ждало величайшее разочарование — она ошиблась терминалом.
Так перед Алиной стоял выбор — бросить багаж и успеть на свой рейс или же остаться и поменять билет. Актриса не решилась оставить чемодан посреди зала и предпочла второй вариант и вместо 2 часов дня смогла отправиться в Ессентуки лишь в 2 часа ночи. Ланина призналась, что даже расплакалась от обиды, но винить в сложившейся ситуации могла только себя. Девушка порекомендовала подписчикам приезжать в аэропорт заранее.
Подписчики заметили, что такие неприятности часто случаются с теми, кто вынужден пользоваться авиатранспортом во время командировок. Алине посоветовали в следующий раз воспользоваться звездным статусом: «Надо было включить звезду как Лопырева или Киркоров, а вдруг прокатит?!»
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