Жителей Воронежской области предупредили о надвигающемся граде и сильном ветре 

Непогода ожидается 24 июля. Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили жителей региона о непогоде, которая ожидается во вторник, 24 июля. Синоптики прогнозируют град, ливневой дождь и порывы ветра при грозе до 18 м/с, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. Сильные дожди и грозы продлятся в регионе на протяжении всей рабочей недели. Спасатели в очередной раз напомнили, что планы на день необходимо строить исходя из погодных условий. В частности, во время сильного ветра не стоит подходить к линиям электропередачи и оборвавшимся электропроводам. Нельзя прятаться от сильного ветра и около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям недостроенным зданиям. При граде следует по возможности оставаться в помещении, держаться как можно дальше от окон и не пользоваться электроприборами. Находясь на улице, следует найти укрытие и защитить голову от удара градин. Ну а как не пострадать в грозу, и что делать, если она застала в лесу, поле или посреди реки, читайте в специальном материале «Вести-Воронеж». При возникновении чрезвычайной ситуации стоит звонить по номерам 101 или 112, телефону доверия МЧС — 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Дарья Крымова