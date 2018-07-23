«Хочется верить, что чистки, которые происходят в Роскосмосе, пойдут на пользу»

«Прежде всего надо отметить, что Роскосмос — это организация, которая предоставляет, в том числе, и коммерческую информацию, и услуги, причем предоставляет разным странам мира, в том числе, и по поводу полезной аппаратуры на орбиту, спутников и обслуживаю орбитальных систем, которые принадлежат разным государствам. Мы заинтересованы в том, чтобы успешно продолжать свои запуски, успешно выводить грузы на орбиты и собственно на этом зарабатывать, и этот заработок вкладывать в дальнейшее развитие космических технологий. Здесь идет жесткая конкуренция и, порой, имиджевые моменты, которые бьют в том числе и по Роскосмосу: они влияют и на продаваемость его продукции и на предоставление его услуг. С одной стороны, технологии уходят в руки конкуренту, с другой стороны, подрывается имидж непосредственно самой организации.

Хочется верить, что так называемые чистки, которые сейчас происходят в Роскосмосе, пойдет на пользу — на укрепление наших возможностей технических, потому что удалив эту злокачественную опухоль внутри своего коллектива, глядишь сохраним больше на будущее.

Вообще среди отраслей, которыми интересуется Запад, это, конечно, двигателестроение. Также интересует вопрос сплавов и металлов, из которых делаются эти материалы, и вопросы программного обеспечения, которые по сути сейчас занимают до 50% вложений и хищений — это алгоритмы, на которых работают боевые машины. Системы связи очень интересуют Запад, беспроводные системы обмена информации, конечно, авиа достижения. Не будем забывать, что есть Китай , азиатские страны, которые тоже конкурируют с нами в космической отрасли.

Очень будет печально, если окажется правдой то, что мы утеряли некие технические разработки, в которые с советских времен вкладывали мозги, деньги и людей, а путем коммерческого шпионажа их можно просто потерять. Американцы, имея наши разработки, смогут быстрее их запустить, у нас все это сложнее происходит. Будем надеяться на лучшее.

Мы — одна из стран, которая занимается экспортированием оружия, мы входим в тройку продавцов оружия мира. И терять этот рынок не хотелось бы: торговля оружием — это пятая строчка в доходах бюджета, и терять эти деньги нельзя. Когда мы теряем технологии, мы автоматом теряем завтрашнего покупателя. Если мы продаем сейчас системы С400 и С300 за рубеж, аналогов которым нет, только потому, что мы имеем эти технологии. Если завтра американцы нас обойдут на системах ПВО, мы не сможем их продавать: американцы захватят этот рынок. Тоже самое происходит и в других отраслях военной техники, а уж космос… Мы и так проигрываем. Штаты делают в два раза больше запусков, чем Россия , — нам нужно наверстывать упущенные моменты. Вред от утечки информации и шпионажа очевидный: нам нельзя это никак допускать».

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