Владимир Панов ответит на вопросы жителей Ленинского района

В четверг, 26 июля, на проспекте Ленина градоначальник Владимир Панов встретится с местными жителями. В этот день все желающие смогут задать главе города вопросы, поделиться мнением или оставить жалобу.

Подобные встречи Владимир Панов проводит с февраля этого года, сообщает пресс-служба администрации города. Ранее мэр уже встречался с жителями Автозаводского, Приокского, Сормовского и Московского районов.

Сам Панов считает, что такие встречи — в какой-то степени «сверка часов»: они помогают градоуправленцам правильно расставлять приоритеты для решения проблем, которые особенно волнуют нижегородцев.

Напомним, ранее мэр города проинспектировал ход ремонтных работ в Сормовском и Московском районах.