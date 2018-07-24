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Владимир Панов ответит на вопросы жителей Ленинского района
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Владимир Панов ответит на вопросы жителей Ленинского района 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В четверг, 26 июля, на проспекте Ленина градоначальник Владимир Панов встретится с местными жителями. В этот день все желающие смогут задать главе города вопросы, поделиться мнением или оставить жалобу.
Подобные встречи Владимир Панов проводит с февраля этого года, сообщает пресс-служба администрации города. Ранее мэр уже встречался с жителями Автозаводского, Приокского, Сормовского и Московского районов.
Сам Панов считает, что такие встречи — в какой-то степени «сверка часов»: они помогают градоуправленцам правильно расставлять приоритеты для решения проблем, которые особенно волнуют нижегородцев.
Напомним, ранее мэр города проинспектировал ход ремонтных работ в Сормовском и Московском районах.
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