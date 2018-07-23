Политолог указал на риски, связанные с мониторингом соцсетей региональными властями

Местные власти обяжут реагировать на критику населения в течение суток. Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов в интервью «Говорит Москва » высказал мнение, что помимо очевидных плюсов, у данной инициативы «есть ряд довольно серьёзных минусов». В первую очередь, по мнению политолога, сотрудники региональных аппаратов не готовы к неформальному общению с жителями:

«Первый минус: вся ответственность возлагается на региональных чиновников. Как правило, это слой обиженный, не самый профессиональный, к сожалению. Платят там небольшие зарплаты. Вряд ли от них стоит ожидать какого-то творчества по этому вопросу. К ним будет стекаться информация, они будут на неё шаблонно реагировать. Что-то где-то кому-то помогут, но, в целом, это будет оставаться без серьёзного внимания. При этом региональные аппараты будут перегружены, придётся расширять штат, а это дополнительная финансовая нагрузка».

Кроме того, по словам собеседника радиостанции, усиление мониторинга социальных сетей властями может снизить активность пользователей из-за страха административного и уголовного преследования:

«Второй минус: неслучайно у людей это вызвало страх, потому что появляется возможность отслеживания комментариев, лайков и других реакций в соцсетях. Соответственно пользователи боятся, что будут применяться какие-то репрессии. В регионах, где правоохранительные органы любят палочную систему, за лайки и репосты привлекать людей к ответственности, это, безусловно, скажется. Поэтому нужно сначала этот вывих исправить, чтобы эта система эффективно заработала, а не привела к каким-то эксцессам для самих граждан. Просто понизится активность в соцсетях. Что здесь хорошего?»

Миронов также указал на то, что региональные чиновники не могут решать проблемы федерального уровня. А именно на них чаще всего жалуются пользователи Сети. Этот факт может негативно сказаться на статистике решения проблем на местах:

«Ну и главное: с помощью этого инструмента решить серьёзные проблемы не получится. Они и так на поверхности, например, повышение пенсионного возраста, повышение налогов, рост цен на бензин. Всё это пойдет не по адресу. И региональным чиновникам придётся отвечать в том числе и за федеральные проблемы. По сути, у них будет плохая статистика, проблемы не будут решаться, население будет недовольно».