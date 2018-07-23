Кроличья ферма и извлечение Янтарной комнаты: проекты, на которые калининградцы собирали деньги краудфандингом 

В Калининград пришла тенденция к сбору денег на реализацию идей с помощью краудфандинга — коллективного финансирования проектов через специальные площадки. «Твой Бро» подобрал пять примеров задумок калининградцев, которые пытались воплотить с помощью краудфандинга.
"Фо (А) ртовый аудиогид"
В середине июля завершился проект Натальи Казаковой, целью которого стало создание мультиязычного аудиогида для жителей и гостей нашего города. В ответ на вечный вопрос туриста «Что посмотреть?» организаторы разработали 12 маршрутов, названных в честь фортов. В зависимости от предпочтения гостей аудиогид будет представлен в двух вариантах: мобильное приложение и специальное индивидуальное оборудование. Спонсоры у проекта нашлись. Им предлагалось не просто перечислить деньги, но и выбрать себе интересные вознаграждения: от янтарных сувениров до гончарного мастер-класса и путешествия с аудиогидом. Однако большую часть нужной суммы, а это около 650 тысяч рублей, внёс сам автор.
Читайте продолжение на сайте «Твоего Бро».