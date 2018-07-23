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Регионы предложили Минстрою учесть в нацпроекте «Жилье и горсреда» климат и расстояния
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Регионы предложили Минстрою учесть в нацпроекте «Жилье и горсреда» климат и расстояния 

ТАСС 15 минут назад
Фото: АСН-Инфо
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Предложения по разработке нацпроекта «Жилье и городская среда» представили 37 регионов страны, говорится в сообщении Минстроя России со ссылкой на главу ведомства Владимира Якушева.
"Одним из предложений северных регионов было учитывать в закладываемых показателях климатические особенности субъектов и транспортную доступность, Ярославская область обозначила важность включения в нацпроект сохранение и реконструкцию объектов культурного наследия городов России", — говорится в сообщении.
Идеи предложили в ходе совещания министра с регионами 23 июля. Инициативы, высказанные представителями субъектов, касались всех сфер нацпроекта — ипотеки, жилья, городской среды, расселения аварийного жилищного фонда. «Предложения, которые поступили в министерство, не останутся без внимания, даже если не войдут в итоговую версию паспорта нацпроекта. Мы их примем как руководство к действию, как пожелания к улучшению тех или иных аспектов», — приводятся в сообщении слова Якушева.
Нацпроект «Жилье и городская среда» должны принять до 1 октября 2018 года, все показатели, заложенные в нем, планируются к реализации до 31 декабря 2024 года, сообщил ранее Якушев в рамках Московского урбанистического форума. Среди показателей, заложенных в нацпроекте, министр отметил введение в строй 120 млн кв. м жилья ежегодно, увеличение доступности ипотеки (то есть увеличение числа кредитов) вдвое и снижение ставки по кредитам как минимум до 8%, изменение индекса качества городской среды. К 31 декабря 2024 года планируется реализовать не менее 90% мероприятий проекта по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха по программам комфортной городской среды.
К этому же времени предлагается обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилья — создать постоянно действующие механизмы расселения аварийного фонда, уточнить параметры признания дома аварийным. Уже к 2021 году соотношение расселяемого аварийного жилья к признаваемому аварийным должно стать сопоставимым или даже превышать его.
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