Ещё
Памятный камень расстрелянным в войну сёстрам-партизанкам появился в воронежском посёлке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памятный камень расстрелянным в войну сёстрам-партизанкам появился в воронежском посёлке 

Вести Воронеж 43 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
В будущем местные жители хотят организовать народный музей в честь Натальи и Александры Лавлинских. В посёлке Хохольский жители улицы Шуры Лавлинской установили памятный камень сёстрам-партизанкам. Именно здесь жила семья героинь во время Великой Отечественной войны. Так вышло, что улица носит имя только одной из них — в братской могиле под Семилуками документы нашли только 19-летней Александры, позже удалось выяснить, что её старшая сестра Наталья тоже была там. Фашисты расстреляли девушек за участие в партизанском движении. До этого Шуру несколько раз задерживали, пытали, но так и не смогли добиться никакой информации от смелой комсомолки. Родители узнали о смерти дочек из газеты только спустя полгода, в июле 1943-го, найти захоронение у родственников не получилось.
Теперь местные жители собирают фотографии, воспоминания и другие документы, связанные с сёстрами Лавлинскими для создания народного музея. Внуки Натальи, старшей из них, подвигом бабушек гордятся и, возможно, именно поэтому связали свою жизнь с военным делом. — В 6 лет пошёл в школу и закончил её в 16 лет, а чтобы поступить в военное училище, нужно чтобы на 1 сентября года было 17. А мне было 16 лет, и в училище меня не брали. И вот только благодаря тому, что я написал письмо, что являюсь внуком, вырос на улице имени своей бабушки — училище дало разрешение на поступление, рассказал внук Натальи Лавлинской Александр Жаглин.
Вести Воронеж: последние новости
Бывший партнёр Германа Стерлигова отказался от «крестьянской лавки» в Воронеже Почти во всех воронежских детских лагерях найдены санитарные нарушения «Поплыли». Воронежцы поделились фото и видео затопленного города
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину63
Россияне взбунтовались из-за нового налога139
Дачники будут жить по новым правилам133
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор373
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет13
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение