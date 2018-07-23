Памятный камень расстрелянным в войну сёстрам-партизанкам появился в воронежском посёлке

В будущем местные жители хотят организовать народный музей в честь Натальи и Александры Лавлинских. В посёлке Хохольский жители улицы Шуры Лавлинской установили памятный камень сёстрам-партизанкам. Именно здесь жила семья героинь во время Великой Отечественной войны. Так вышло, что улица носит имя только одной из них — в братской могиле под Семилуками документы нашли только 19-летней Александры, позже удалось выяснить, что её старшая сестра Наталья тоже была там. Фашисты расстреляли девушек за участие в партизанском движении. До этого Шуру несколько раз задерживали, пытали, но так и не смогли добиться никакой информации от смелой комсомолки. Родители узнали о смерти дочек из газеты только спустя полгода, в июле 1943-го, найти захоронение у родственников не получилось.

Теперь местные жители собирают фотографии, воспоминания и другие документы, связанные с сёстрами Лавлинскими для создания народного музея. Внуки Натальи, старшей из них, подвигом бабушек гордятся и, возможно, именно поэтому связали свою жизнь с военным делом. — В 6 лет пошёл в школу и закончил её в 16 лет, а чтобы поступить в военное училище, нужно чтобы на 1 сентября года было 17. А мне было 16 лет, и в училище меня не брали. И вот только благодаря тому, что я написал письмо, что являюсь внуком, вырос на улице имени своей бабушки — училище дало разрешение на поступление, рассказал внук Натальи Лавлинской Александр Жаглин.