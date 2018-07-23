«Самые противные люди едут из Москвы в Питер»: проводница рассказала всю правду о своей профессии

На прошлой неделе пользователи твиттера запустили забавный флешмоб — они начали делиться откровениями о своей трудовой деятельности. Суть проста: один лайк — один факт о реальной стороне профессии. Флешмоб начал московский травматолог, раскрывший всю правду-матку о переломах и вывихах. Теперь эстафету подхватила проводница. И ей есть что сказать.

Москвичка под ником Анатольевна несколько лет проработала проводником, а теперь решила рассказать своим подписчикам обо всех подводных камнях этой нелегкой профессии. Не просто так, конечно — за лайки.

Давайте так: Один лайк = один факт про работу проводником пассажирского вагона:)

— Анатольевна (@polinakovach) 22 июля 2018 г.

В итоге она набрала 1400 лайков, правда, пока девушка написала только 89 фактов о работе проводника. Ну, поехали.

1. Если вас едет двое и больше — заказывайте чай по отдельности, если хотите пить не с одного пакетика.

— Анатольевна (@polinakovach) 22 июля 2018 г.

2. Если ваше белье влажное, или в пакете с бельём нет карточки о том, когда и кем оно было упаковано — с вероятностью 90% на нем кто-то уже спал до вас)

— Анатольевна (@polinakovach) 22 июля 2018 г.

А еще, если вы опаздываете на поезд, необязательно бежать в свой вагон — можно зайти в любой, показав билет проводнику того вагона, в который вы заходите, а потом своему.

Ну и электронные билеты — не надо их распечатывать. Хотя многие это делают ради того, чтобы бесплатно сходить в туалет на вокзале. Анатольевна стебет таких граждан, уверяя, что прогресс ушел далеко вперед и в туалете можно тоже показать билет с телефона. Но это в случае, если вы вообще решитесь туда пойти — удовольствие от вокзального туалета, мягко говоря, сомнительное.

4. Если на чем-то, что вы купили у проводника, нет специального стикера ФПК, то вы можете позвонить на горячую линию или пожаловаться начальнику поезда. Ваша покупка обойдётся вам бесплатно)

— Анатольевна (@polinakovach) 22 июля 2018 г.

5. Стаканы, вилки, ложки вам обязаны выдавать бесплатно. Покупать для этого ничего не надо.

— Анатольевна (@polinakovach) 22 июля 2018 г.

6. Но не забирайте их себе — проводник платит за всю недостачу из своего кармана, уважайте людей.

— Анатольевна (@polinakovach) 22 июля 2018 г.

7. Вы можете попросить шахматы, шашки и иногда даже нарды у проводника. Если он говорит, что их нет — ему просто лень идти на штабной вагон.

— Анатольевна (@polinakovach) 22 июля 2018 г.

И немного неожиданных бонусов от РЖД . Оказывается, у пассажиров отечественных поездов тоже есть права!

10. Вас обязаны разбудить за полчаса до вашей станции, если она промежуточная, и за час, если она конечная. Не разбудили? Звоним на горячую линию. Если вы при этом проехали свою станцию — билет за счёт проводника и начальника поезда

— Анатольевна (@polinakovach) 22 июля 2018 г.

11. Если вы купили билет, предположим, от Москвы до Мурманска , то можете выйти на любой станции (например в Петрозаводске ) и погулять там неделю. Главное сказать об этом проводнику и в билетной кассе. Вам обязаны дать билет на другой поезд, чтобы вы поехали дальше.

— Анатольевна (@polinakovach) 22 июля 2018 г.

Проводница рассказала и о том, как выжать максимум из поездки на «Сапсане».

14. Касательно сапсанов: иногда можно поймать билет в вагон-бистро (вроде бы, он пятый, но я не уверена). Если вы купили билет в этот вагон, то у вас будет открыт депозит на 2 тысячи в этом бистро, то есть купили за 4к билет и ещё на 2к пожрали. Удобно. И вкусно.

— Анатольевна (@polinakovach) 22 июля 2018 г.

А вот сейчас проводников станет немного жалко.

17. У проводников есть план по чайной и сувенирной продукции. Когда я работала, он составлял по 35 рублей на пассажира. То есть, перевезли 100 пассажиров за рейс — будь добр продай на 3500 чайной продукции. Не продал? Выкупай за свой счет

— Анатольевна (@polinakovach) 22 июля 2018 г.

18. Такая же тема и с лотерейными билетами. Я лично ими никогда не торговала, нам их просто не выдавали.

— Анатольевна (@polinakovach) 22 июля 2018 г.

Анатольевна рассказала и о самом большом страхе любого проводника — дембелях. У них нет денег, они дико радуются свободе, орут и бьют стекла. А вот самые желанные пассажиры — вахтовики. Они спокойно сидят, тихо пьют и сорят деньгами.

22. Проводники не едят доширак, на нем долго не выживешь. Гречка, тушенка, супы варят. Особо интересные умеют готовить 1000 и 1 блюдо в микроволновке (если она есть, конечно)

— Анатольевна (@polinakovach) 22 июля 2018 г.

27. Вагоны бывают разные. Проводники РЕАЛЬНО любят старые вагоны, в которых ни кондиционера, ни биотуалета. Они надежные и испытаны временем, а еще в них нечему ломаться.

— Анатольевна (@polinakovach) 22 июля 2018 г.

Что касается аварийных ситуаций — нужно делать все быстро и слушаться проводника. При пожаре вагон сгорает за 7 минут, это не шутки.

51. Посылки сейчас никто НЕ ВОЗИТ. ЗАЙЦЕВ НЕ БЕРЕТ! Угроза терроризма, все дела. Много подставных. Себе же дороже выйдет.

— Анатольевна (@polinakovach) 22 июля 2018 г.

52. Есть стори про то, как проводника попросили передать в питер ключ за 500 рублей, а по приезду выяснилось, что в ключе муляж сибирской язвы:3 — Анатольевна (@polinakovach) 22 июля 2018 г.

И немного о людях. Говорят, что в разных регионах нашей необъятной родины и люди разные. Проводница с этим согласна.

69. Самые противные пассажиры на рейсе Москва — Петербург . Типа, я купил билет за 600 рублей и я еду в питер, девочка, водочки мне принеси

— Анатольевна (@polinakovach) 23 июля 2018 г.

70. Самые приятные люди — северяне. Не перестану признаваться в любви жителям Воркуты , Лабытнаног, Мурманска.

— Анатольевна (@polinakovach) 23 июля 2018 г.

71. Кстати, любого жителя мурманска можно было задобрить, сделав лицо кота из шрека и сказав «ну что вы такой злой? Вы же МУРМУРЧАНИН!» Они дико доставлялись всегда с этого слова)

— Анатольевна (@polinakovach) 23 июля 2018 г.

60. Много ли неадекватных пассажиров? Спросите, много ли было адекватных. Один раз мужик на полном серьезе предъявлял мне за то, что колеса по рельсам стучат и мешают ему спать

— Анатольевна (@polinakovach) 23 июля 2018 г.

Кстати, для тех гениев, которые до сих пор задаются вопросом на тему стука колес поезда, Анатольевна подготовила внятный ответ.

62. Ладно, это шутки. На самом деле потому что длина стандартной рельсы 25 метров, то есть каждые 25 метров стык. Вот по стыкам то колеса и стучат

— Анатольевна (@polinakovach) 23 июля 2018 г.

А теперь о вопросе квалификации. Девушка рассказала, что на проводника она училась 2 месяца на курсах, организованных в ее университете. Но есть люди, которые поступают в специализированные колледжи и осваивают профессию 4 года. Что они изучают все это время — непонятно.

74. Как я вообще оказалась в отряде проводников? Предложили в универе вступить в отряд на лето. Я, 18-летняя домашняя девочка, даже и не думала. Просто пришла домой и маме рассказала, мол, прикинь че есть. А мама такая «ой, ты не сможешь». И я такая ЧЕ? Я НЕ СМОГУ?

— Анатольевна (@polinakovach) 23 июля 2018 г.

77. Я в начале Я, когда я уже работы почти проводником увольнялась pic.twitter.com/pBIXhfPart

— Анатольевна (@polinakovach) 23 июля 2018 г.

И ответ на вопрос, который интересует, пожалуй, всех, кто хоть раз ездил в поезде. Как проводники моют эти отвратительные вонючие туалеты?

80. Да, мыли туалеты. Да, сами, своими руками в перчатках. Нет, руки не отвалились. Нет, не стыдно. Это моя работа, какая есть.

— Анатольевна (@polinakovach) 23 июля 2018 г.

Немного нештатных ситуаций.

82. Высаживала ли я пассажиров?) ооо да) два раза) первый раз пьяную пару мужиков, один из которых назвал меня шлюхой, второй раз в ноль пьяного фаната, который разбил стекло. Терпела оба раза до последнего, пока не пошли оскорбления в мой адрес

— Анатольевна (@polinakovach) 23 июля 2018 г.

20. У меня был секс в поезде:) Один раз с пассажиром и пару раз с другим проводником. Чувства незабываемые)

— Анатольевна (@polinakovach) 22 июля 2018 г.

83. Сама не ездила, но коллега рассказывал, что по пути в Новый Уренгой в вагон частенько сажали дам легкого поведения, которые ехали буквально 3-4 станции, но за это время вполне успевали обслужить вахтовиков.

— Анатольевна (@polinakovach) 23 июля 2018 г.

А напоследок простая истина для всех, кто нуждается в моральной поддержке.

88. Лучшие психологи — бармены и проводники.

— Анатольевна (@polinakovach) 23 июля 2018 г.

Кстати, проводница Анатольевна буквально пару дней назад не входила в число популярных микроблогеров — на ее счету было всего около 200 подписчиков. Теперь же буквально за сутки их число увеличилось в 4 раза, и это не предел! Что ж, желаем девушке удачи и ждем новых забавных фактов о жизни в пути.