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Ташаев: «Понимаю, что теперь не могу перейти из „Спартака“ в ЦСКА»
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Ташаев: «Понимаю, что теперь не могу перейти из „Спартака“ в ЦСКА» 

SPORT24.ru 44 минуты назад
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев поделился ожиданиями от выступлений в составе красно-белых. Он также отметил, что поставил перед собой цель в грядущем сезоне обойтись без травм и как можно чаще выходить на поле в стартовом составе.
«Предпочтений относительно позиции у меня нет. Сейчас самое главное для меня — добиться того, чтобы я выходил в стартовом составе как можно чаще. Это главная игровая задача. Надо получать больше игрового времени и показать все, на что способен.
Надеюсь, что будет поменьше травм. Лучше, чтобы их вообще не было. Хочу, чтобы команда побеждала, и я принимал участие в общих успехах.
Понимаю ли, что теперь не могу перейти из «Спартака» в ЦСКА? Да, понимаю», — передает слова Ташаева корреспондент Sport24 Максим Алланазаров.
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