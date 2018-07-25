Врио глава Нижегородской области предложил троих кандидатов на пост сенатора от региона 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин предложил троих кандидатов на пост члена Совета Федерации от регионального правительства. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе областного избиркома.
"Никитин предложил действующего сенатора Владимира Лебедева, вице-губернатора Евгения Люлина и зампреда заксобрания Александра Табачникова. Претендентов на пост сенатора Совета Федерации от региона предложили и другие представители, баллотирующиеся в губернаторы области", — сказали в пресс-службе.
Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ — должно быть принято вновь избранным высшим должностным лицом субъекта РФ не позднее, чем на следующий день после дня его вступления в должность.
Выборы губернатора Нижегородской области состоятся в единый день голосования, 9 сентября. На должность претендуют Глеб Никитин от партии «Единая Россия», Галина Клочкова и Александр Курдюмов от ЛДПР, Александр Быков от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Владислав Егоров от КПРФ и Роман Овсянников от партии «Национальный курс».