Курдюмов сдал документы для участия в выборах главы Нижегородской области 

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов подал документы и подписи в региональный избирком для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Нижегородской области, сообщает пресс-служба партии.
Депутат сдал все необходимые документы, включая подписные листы с 274 подписями в свою поддержку, 24 июля.
Предоставленные документы будут проверены в течение 10 дней. После проверки подписей будет принято решение о регистрации кандидата.
Выборы главы Нижегородской области состоятся 9 сентября в единый день голосования.