Курдюмов сдал документы для участия в выборах главы Нижегородской области

Депутат сдал все необходимые документы, включая подписные листы с 274 подписями в свою поддержку, 24 июля.

Предоставленные документы будут проверены в течение 10 дней. После проверки подписей будет принято решение о регистрации кандидата.

Выборы главы Нижегородской области состоятся 9 сентября в единый день голосования.