Горячая линия «Спросите избирком» стартует в Нижегородской области 25 июля

Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии региона.

Она продлится до 9 сентября, когда в регионе пройдут:

— дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 129;

— дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6;

— выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

«Горячая линия» направлена на повышение правовой культуры избирателей, разъяснение гражданам избирательного законодательства и порядка его применения.

Звонки принимаются по телефону по телефону (831) 434-44-81.

График работы горячей линии:

— с 9.00 до 18.00 — понедельник-четверг, обед — с 13.00 до 13.48;

— с 9.00 до 17.00 — пятница, обед — с 13.00 до 13.48;

— 8 сентября — с 10.00 до 17.00;

— 9 сентября — с 08.00 до 24.00.