Александр Курдюмов первым из всех кандидатов на пост губернатора Нижегородской области подал документы в избирком

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Теперь членам избиркома в течение 10 дней необходимо будет проверить все документы, а также подписи, собранные в поддержку Курдюмова. К слову, кандидата от коммунистической партии поддержали 274 подписями.

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