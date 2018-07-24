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Александр Курдюмов первым из всех кандидатов на пост губернатора Нижегородской области подал документы в избирком
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Александр Курдюмов первым из всех кандидатов на пост губернатора Нижегородской области подал документы в избирком 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Нижегородский депутат от партии ЛДПР Александр Курдюмов 24 июля зарегистрировался в качестве кандидата на пост губернатора Нижегородской области. Как сообщают в общественной приемной депутата, он стал первым из шести кандидатов, кто сдал все необходимые документы в региональную избирательную комиссию.
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Теперь членам избиркома в течение 10 дней необходимо будет проверить все документы, а также подписи, собранные в поддержку Курдюмова. К слову, кандидата от коммунистической партии поддержали 274 подписями.
Напомним, выборы губернатора Нижегородской области состоятся 9 сентября в единый день голосования. На пост главы региона выдвинуты шесть кандидатов: Глеб Никитин — кандидат от «Единой России», Галина Клочкова от «Справедливой России», Александр Курдюмов от ЛДПР, Владислав Егоров от КПРФ, Александр Быков от партии пенсионеров и Роман Овсянников от партии «Национальный курс».
Фото: предоставлено источником
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