Пожилой мужчина утонул в Невинномысском канале

Тело пожилого мужчины заметили рыбаки в Невинномысском канале, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.

Неприятность приключилась с любителями рыбалки в воскресенье, 22 июля. Не мешкая, рыбаки вызвали спасателей и полицейских. Спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины недалеко от посёлка Свистуха. Они надели водолазные костюмы и подплыли поближе на моторной лодке. Затем они обвязали тело верёвкой и вытащили его на берег, чтобы передать сотрудникам полиции.

Погибший оказался местным жителем, которого с 20 июля разыскивал сын. В пятницу пожилой отец сообщил, что идёт купаться на Кубань, и не вернулся. В субботу сын обратился в полицию с заявлением о розыске, а в воскресенье опознал погибшего отца.