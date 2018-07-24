Совфед рассмотрит ужесточение наказания за создание незаконных казино

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Совет Федерации во вторник на пленарном заседании планирует рассмотреть более 50 вопросов, среди которых — компенсация расходов при уплате взносов на капремонт, ужесточение наказания за организацию незаконных азартных игр и усиление защиты прав потребителей, приобретающих товары в интернете.

Поправки о судах

Затем парламентарии приступят к обсуждению пунктов повестки, среди которых, в частности, закон, устанавливающий порядок создания и работы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Кассационные суды будут рассматривать жалобы на уже вступившие в силу решения других инстанций, или же дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Апелляционные суды в свою очередь займутся обжалованием решений, пока не вступивших в силу.

Cенаторы рассмотрят еще ряд законов, направленных на совершенствование судебной системы. Среди нововведений — обязательная аудиозапись заседаний судов первой и апелляционной инстанции и расширение видов дисциплинарного взыскания для судей. Данный перечень дополняется понижением судьи в квалификационном классе.

Льготы на капремонт и штрафы за казино

Совфед также намеривается наделить субъекты РФ правом компенсировать выплаты взносов на капитальный ремонт одиноким пенсионерам, достигшим 70 и 80 лет, и проживающим в составе семьи с инвалидами I и II групп. Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

Помимо этого, верхняя палата рассмотрит ряд законов об усилении уголовной и административной ответственности за незаконную организацию азартных игр. Согласно предлагаемым поправкам в Уголовный кодекс, организация азартных игр вне игорной зоны, либо без лицензии, либо через Интернет, а также систематическое предоставление помещений для подпольных казино будут наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо обязательными, или же лишением свободы на срок до двух лет. Наказание ужесточается, если преступление совершалось по предварительному сговору или группой лиц.

Сенаторы планируют внести поправки и в закон «О защите прав потребителей», усилив тем самым ответственность владельцев сайтов-агрегаторов за предоставляемую ими информацию о товарах и услугах. На данный момент работа таких интернет-порталов, не продающих товар самостоятельно, но получающих за него оплату, никак не урегулирована. Законодатели же хотят обязать агрегатора вернуть клиенту плату за заказ, если информация о продукте оказалась недостоверной.