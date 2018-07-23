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Михалков приступит к созданию туркластера «Цитадель» после оформления документов
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Михалков приступит к созданию туркластера «Цитадель» после оформления документов 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков будет готов приступить к созданию культурно-просветительского туристического кластера «Цитадель» в Нижегородской области после оформления всех документов. Об этом он рассказал в понедельник ТАСС.
Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области готовы оказать содействие в реализации проекта по созданию кластера «Цитадель», инициированного Михалковым. В июле 2017 года режиссер рассказал ТАСС, что на неопределенное время «замораживает» создание кластера.
"Сейчас проект не «заморожен». К реализации сможем приступить, когда будут готовы и оформлены все документы, а также когда будет достигнуто понимание, в каком направлении мы движемся с правительством Нижегородской области и в рамках какой программы будет реализовываться данный проект", — сказал Михалков
Предполагается, что «Цитадель» будет представлять собой рекреационно-оздоровительный культурный центр и разместится на большой территории. В так называемом «туристическом городе» построят киноакадемию, развлекательный центр, спортивный комплекс, гостиницу и общежитие для студентов. Украсят территорию военно-исторические декорации из фильмов Михалкова.
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