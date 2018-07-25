Тема дня: запрет ритейлерам возврата товаров поставщикам повлияет на цены в продуктовых магазинах?

Как работают торговые сети сейчас?

В настоящий момент законодательство разрешает торговым сетям заключать с поставщиками продукции договоры, где по взаимному согласию нереализованные в магазине товары могут быть возвращены обратно на склад поставщика. В результате, финансовые риски и потери ложились не на магазины, а на производителей и поставщиков.

Как это будет после принятия нового закона?

Если закон будет принят, то магазины лишатся возможности возвращать поставщику нераспроданные в определенный срок продукты. Таким образом, все издержки лягут уже на магазины, а производители, по задумке авторов законопроекта, останутся в выигрыше. В особенности это касается тех, кто выпускает скоропортящуюся продукцию из дорогих ингредиентов.

Представители производителей продуктов питания, торговых сетей и экспертное сообщество пока не пришли к единому мнению, как принятие закона отразится на кошельке россиян.

С одной стороны, магазины, чтобы не рисковать, могут поднять розничные цены и тем самым переложить свои финансовые потери на конечного потребителя. С другой — производители продуктов питания получат возможность либо снизить отпускные цены, либо повысить качество своей продукции, не поднимая ценник.

А что по этому поводу думаете вы?