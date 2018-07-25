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Тема дня: запрет ритейлерам возврата товаров поставщикам повлияет на цены в продуктовых магазинах?
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Тема дня: запрет ритейлерам возврата товаров поставщикам повлияет на цены в продуктовых магазинах? 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Как работают торговые сети сейчас?
В настоящий момент законодательство разрешает торговым сетям заключать с поставщиками продукции договоры, где по взаимному согласию нереализованные в магазине товары могут быть возвращены обратно на склад поставщика. В результате, финансовые риски и потери ложились не на магазины, а на производителей и поставщиков.
Как это будет после принятия нового закона?
Если закон будет принят, то магазины лишатся возможности возвращать поставщику нераспроданные в определенный срок продукты. Таким образом, все издержки лягут уже на магазины, а производители, по задумке авторов законопроекта, останутся в выигрыше. В особенности это касается тех, кто выпускает скоропортящуюся продукцию из дорогих ингредиентов.
Представители производителей продуктов питания, торговых сетей и экспертное сообщество пока не пришли к единому мнению, как принятие закона отразится на кошельке россиян.
С одной стороны, магазины, чтобы не рисковать, могут поднять розничные цены и тем самым переложить свои финансовые потери на конечного потребителя. С другой — производители продуктов питания получат возможность либо снизить отпускные цены, либо повысить качество своей продукции, не поднимая ценник.
А что по этому поводу думаете вы?
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