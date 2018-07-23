Ханты-Мансийск примет V форум «Независимость — в движении»

10 августа 2018 года состоится V межрегиональный форум для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость — в движении». Мероприятие пройдёт в одном из самых доступных музеев в Югре — Музее геологии, нефти и газа. Участниками мероприятий форума стали около 400 человек из 37 городов России . На форуме обсудят вопросы, связанные с развитием туристических услуг для маломобильных групп населения, социальной адаптацией людей, имеющих инвалидность, создание доступной среды, а также подведение итогов проделанной работы: анализ востребованности и доступности созданных за четыре года турпродуктов; выработка совместных решений для дальнейшего развития инва-туризма в Ханты-Мансийске

В рамках Форума пройдёт обзор и апробация туристических продуктов в сфере инклюзивного туризма, созданных и реализованных в рамках форумов 2014-2017 годов. У каждого участника мероприятия появится уникальная возможность рассмотреть актуальные проблемы организации и реализации туристического продукта, примерив роль его организатора или потребителя. «Мы приглашаем людей с ограниченными возможностями здоровья принять активное участие в организации экскурсий, например, найти специализированный транспорт и оборудование, пригласить экскурсовода, арендовать теплоход для речной прогулки. А представителям власти — испытать на себе доступность города: пройти экскурсионный маршрут в инвалидном кресле или с завязанными глазами. Этот эксперимент поможет всем нам лучше понять друг друга и сообща определить новый вектор для развития инва-туризма» — комментирует и.о. директора «Управление по развитию туризма и внешних связей» Дина Гуц.

Форум стал традиционной площадкой для практических решений. Например, в Ханты-Мансийске появилось 87 перекрестков с пониженными бордюрами, около 20 пересечений дорог оснащены тактильной плиткой для слабовидящих, светофоры оборудованы звуковым сопровождением, решено более 50 жизненно важных вопросов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все это — лишь небольшая часть итогов четырёхлетней работы.

Напомним, что организатором мероприятия является Администрация города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей».