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Инспектор напал на журналиста, снимавшего перекрытый московский пляж (ВИДЕО)
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Инспектор напал на журналиста, снимавшего перекрытый московский пляж (ВИДЕО) 

Newsru.com 49 минут назад
Фото: Newsru.com
Инспектор департамента природопользования Москвы Александр Ковтун напал на журналиста «Рупора Москвы» Ивана Климова, который пытался пройти на незаконно перекрытый пляж в районе Хорошево-Мневники. Видеозапись инцидента размещена на  Youtube
По словам журналиста, на которые ссылается
"МБХ медиа", горожан, которые в выходной день пришли на пляж, сотрудники ЧОП отправляли на другой вход, но как утверждает журналист, вход был перекрыт. Подход к воде тоже был перекрыт красной полосатой лентой. Причину перекрытий охранники объяснить не смогли.
Когда журналист начал снимать происходящее на камеру, инспектор пытался вырвать ее и заявил приехавшим на вызов полицейским, что журналист «тыкал» ему камерой в лицо. При этом инспектор утверждал, что пляж открыт.
Подобные ситуации в столице не редкость: в 2016 году сообщалось о том, что за вход на пляж Beach Club на Ленинградском шоссе требуют заплатить u>тысячу рублей. По данным создателя и координатора общественного движения «Открытый берег» Сергея Менжерицкого, в столичном регионе захвачено и огорожено
от 60 до 90%
берегов водохранилищ и рек. Хотя в случае судебных исков 90% решений выносится в пользу администрации или органов власти, а не покупателей коттеджей, до реального сноса незаконных строений доходит очень редко. Береговую линию засаживают колючим кустарником и деревьями, остальные же пляжи заросли бурьяном или отданы под корпоративы.
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