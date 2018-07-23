Инспектор напал на журналиста, снимавшего перекрытый московский пляж (ВИДЕО)

По словам журналиста, на которые ссылается

"МБХ медиа", горожан, которые в выходной день пришли на пляж, сотрудники ЧОП отправляли на другой вход, но как утверждает журналист, вход был перекрыт. Подход к воде тоже был перекрыт красной полосатой лентой. Причину перекрытий охранники объяснить не смогли.

Когда журналист начал снимать происходящее на камеру, инспектор пытался вырвать ее и заявил приехавшим на вызов полицейским, что журналист «тыкал» ему камерой в лицо. При этом инспектор утверждал, что пляж открыт.

Подобные ситуации в столице не редкость: в 2016 году сообщалось о том, что за вход на пляж Beach Club на Ленинградском шоссе требуют заплатить u>тысячу рублей. По данным создателя и координатора общественного движения «Открытый берег» Сергея Менжерицкого, в столичном регионе захвачено и огорожено

от 60 до 90%

берегов водохранилищ и рек. Хотя в случае судебных исков 90% решений выносится в пользу администрации или органов власти, а не покупателей коттеджей, до реального сноса незаконных строений доходит очень редко. Береговую линию засаживают колючим кустарником и деревьями, остальные же пляжи заросли бурьяном или отданы под корпоративы.