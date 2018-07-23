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Коммунальщики опровергли информацию об отключении воды в Кировском районе
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Коммунальщики опровергли информацию об отключении воды в Кировском районе 

АиФ 47 минут назад
Коммунальщики опровергли информацию об отключении холодной воды в Кировском районе в домах 6-го и 7-го микрорайонов, сообщает пресс-служба ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».
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