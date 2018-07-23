Олдскульный шутер Ion Maiden от создателей Duke Nukem 3D отложен ради бетки мультиплеера

3D Realms — компания, подарившая миру Duke Nukem 3D и Shadow Warrior, вовсю готовится выпустить новую игру на старом движке. Так-то она уже в Early Access.

Ее полноценный выпуск отложен на 2019 год, зато в игре появится бета версия мультиплеера.