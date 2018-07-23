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Олдскульный шутер Ion Maiden от создателей Duke Nukem 3D отложен ради бетки мультиплеера
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Олдскульный шутер Ion Maiden от создателей Duke Nukem 3D отложен ради бетки мультиплеера
Coop-Land.ru
45 минут назад
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Фото:
Coop-Land.ru
3D Realms — компания, подарившая миру Duke Nukem 3D и Shadow Warrior, вовсю готовится выпустить новую игру на старом движке. Так-то она уже в Early Access.
Ее полноценный выпуск отложен на 2019 год, зато в игре появится бета версия мультиплеера.
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