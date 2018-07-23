Ход благоустроительных работ проинспектировал глава управы Савеловского Евгений Щербачев

В минувшую субботу, 21 июля, глава управы Савеловского района Евгений Щербачев совершил традиционный обход территории. Так, совместно с активистами он проверил, как проходит благоустройство дворовой территории по адресу ул. Юннатов, д. 6, корп. 1, 2.

— В планах по данному адресу выполнить капитальный ремонт спортивной площадки и восстановить асфальтовое покрытие на парковке. Также поступило предложение по упорядочиванию движения на площади у ТЦ «Вымпел», — рассказал глава управы.

Напомним, узнать маршрут очередного обхода можно накануне мероприятия на личной странице Евгения Щербачева в социальной сети. (мю)