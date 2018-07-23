Ещё
В ЕК рассказали о роли Евросоюза в мировой торговле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЕК рассказали о роли Евросоюза в мировой торговле 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас сказал, что Евросоюз отстаивает во всем мире свободную, открытую и справедливую торговлю. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы защищаем по всем миру свободную, открытую и справедливую торговлю", — сказал Схинас.
Он напомнил, что недавно между Евросоюзом и Японией было подписано новое торговое соглашение.
Ранее сообщалось, что глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подписали с премьер-министром Японии Синдзо Абэ соглашение об экономическом партнерстве.
Юнкер отметил, что данное соглашение является инструментом, который создаст возможности для компаний стран.
В свою очередь Туск рассказал, что Япония и ЕС вместе выступают против мер протекционизма и верят в основанный на правилах международный порядок.
Газета.Ru: последние новости
Киев упрекнул украинского боксера за бой в России ЦИК получил документы о проведении референдума по изменению пенсионной системы Виктория Скрипаль поговорила с сестрой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину63
Россияне взбунтовались из-за нового налога139
Дачники будут жить по новым правилам133
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор373
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет13
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение