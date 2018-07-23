В ЕК рассказали о роли Евросоюза в мировой торговле

Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас сказал, что Евросоюз отстаивает во всем мире свободную, открытую и справедливую торговлю. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Мы защищаем по всем миру свободную, открытую и справедливую торговлю", — сказал Схинас.

Он напомнил, что недавно между Евросоюзом и Японией было подписано новое торговое соглашение.

Юнкер отметил, что данное соглашение является инструментом, который создаст возможности для компаний стран.

В свою очередь Туск рассказал, что Япония и ЕС вместе выступают против мер протекционизма и верят в основанный на правилах международный порядок.