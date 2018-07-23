Водяные лилии из бумаги создали жители Южнопортового

В рамках пилотного проекта мэра столицы «Московское долголетие» на территории Южнопортового 20 июля состоялось занятие по художественно-прикладному творчеству. Об этом рассказала культурный организатор отдела социальных коммуникаций и активного долголетия ЦСО «Южнопортовый» Гаянэ Саргатян.

— В этот раз мы предложили нашим участникам создать водяные лилии из бумаги в технике оригами. После этого мы провели занятие по развитию мелкой моторики с использованием макаронных изделий, — заявила Саргатян.

Напомним, что мероприятия в рамках проекта проходят по адресу улица Шарикоподшипниковская, дом 40. (мю)