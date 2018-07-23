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Российские роботы пойдут в университет
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Российские роботы пойдут в университет 

News.ru 51 минуту назад
Курсы обучения роботов откроются в Московском городском педагогическом университете (МГПУ).
В вузе роботы смогут обучиться технологии тестирования и оценке качества среды в школьном классе, сообщает пресс-служба МГПУ. Кроме того, машины займутся анализом учебников, по которым учителя подготавливаются к урокам.
Планируется, что ежегодно на курсах будут обучаться от 20 до 30 роботов. При этом, как сообщил ректор университета Игорь Реморенко, вуз планирует наращивать обучение роботов в зависимости от готовности разных институтов: от спорта и искусства до менеджмента в сфере образования.
Ранее News.ru рассказал, как роботы оставят производителей одежды без работы и будут работать в «Сбербанке».
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