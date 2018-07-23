Российские роботы пойдут в университет

Курсы обучения роботов откроются в Московском городском педагогическом университете (МГПУ).

В вузе роботы смогут обучиться технологии тестирования и оценке качества среды в школьном классе, сообщает пресс-служба МГПУ. Кроме того, машины займутся анализом учебников, по которым учителя подготавливаются к урокам.

Планируется, что ежегодно на курсах будут обучаться от 20 до 30 роботов. При этом, как сообщил ректор университета Игорь Реморенко , вуз планирует наращивать обучение роботов в зависимости от готовности разных институтов: от спорта и искусства до менеджмента в сфере образования.