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Спасатели предупредили о возвращении аномальной жары в Оренбургскую область
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Спасатели предупредили о возвращении аномальной жары в Оренбургскую область 

RT на русском 52 минуты назад
Спасатели предупредили о возвращении аномальной жары в Оренбургскую область, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
По данным Приволжского УГМС, во вторник, 24 июля, в отдельных районах температура воздуха поднимется до +30…+32 °С.
Как отмечают метеорологи, в ближайшие дни регион окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, что приведёт к прекращению дождей и гроз.
В МЧС рекомендуют воздержаться от пребывания на солнцепеке и соблюдать противопожарную безопасность.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что синоптики объяснили аномальную жару в Кемеровской области.
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