Спасатели предупредили о возвращении аномальной жары в Оренбургскую область

Спасатели предупредили о возвращении аномальной жары в Оренбургскую область , сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС

По данным Приволжского УГМС, во вторник, 24 июля, в отдельных районах температура воздуха поднимется до +30…+32 °С.

Как отмечают метеорологи, в ближайшие дни регион окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, что приведёт к прекращению дождей и гроз.

В МЧС рекомендуют воздержаться от пребывания на солнцепеке и соблюдать противопожарную безопасность.