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Израильские военные задержали 2 палестинцев вблизи лагеря беженцев у города Вифлеем
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Израильские военные задержали 2 палестинцев вблизи лагеря беженцев у города Вифлеем 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Иерусалим, 23 июля /Синьхуа/ — Израильские войска с вечера воскресенья до утра понедельника совершали военно-поисковые операции вблизи лагеря беженцев Дхайша, расположенного по соседству с Вифлеемом. В результате два палестинца были арестованы. Об этом в понедельник сообщила израильская армия.
Как говорится в заявлении, операция была проведена силами безопасности Израиля совместно с полицейскими. В ходе рейда помимо задержания двух палестинцев, подозреваемых в совершении нападений, израильские военные также обнаружили место для производства оружия.
По сообщениям палестинских СМИ, в результате операции по меньшей мере один палестинец погиб и еще два получили ранения. —0—
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