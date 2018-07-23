Израильские военные задержали 2 палестинцев вблизи лагеря беженцев у города Вифлеем

Иерусалим , 23 июля / Синьхуа / — Израильские войска с вечера воскресенья до утра понедельника совершали военно-поисковые операции вблизи лагеря беженцев Дхайша, расположенного по соседству с Вифлеемом . В результате два палестинца были арестованы. Об этом в понедельник сообщила израильская армия.

Как говорится в заявлении, операция была проведена силами безопасности Израиля совместно с полицейскими. В ходе рейда помимо задержания двух палестинцев, подозреваемых в совершении нападений, израильские военные также обнаружили место для производства оружия.

По сообщениям палестинских СМИ, в результате операции по меньшей мере один палестинец погиб и еще два получили ранения. —0—